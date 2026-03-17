Il caso Cinturrino, dal boschetto di Rogoredo alle case popolari di Corvetto

Dal boschetto di Rogoredo, alle case popolari di piazza Gabrio Rosa - quartiere Corvetto - dove viveva con la compagna, fino al suo posto di lavoro il commissariato di polizia a Mecenate. È in questo triangolo di Milano che bisogna guardare per raccontare chi è e come si muoveva l'agente scelto Carmelo Cinturrino. Parliamo di un agente decorato, meritevole, ma anche capace di uccidere uno spacciatore davanti ai suoi colleghi e poi organizzare una messinscena, con tanto di arma portata da fuori e messa accanto alla vittima, per farlo sembrare legittima difesa o alla peggio, come sta accadendo ora, un incidente.