Niente palco, nessun microfono, solo il caseificio

Il casaro canterino conquista il web

"Lui è Omar Manca, giovane casaro dell'agriturismo Monte Entosu, a Nulvi, nel Sassarese. E quella voce, finita sui social quasi per gioco, ha cominciato a farsi sentire anche fuori dall'isola

di Federica Terrana
09 Set 2026 - 13:32
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Niente palco, nessun microfono, solo il caseificio. Lui è Omar Manca, giovane casaro dell'agriturismo Monte Entosu, a Nulvi, nel Sassarese. E quella voce, finita sui social quasi per gioco, ha cominciato a farsi sentire lontano dalla Sardegna. Una passione rimasta in sospeso, quella per il canto, fino a quando la musica è tornata a fare compagnia al lavoro quotidiano. E questa volta davanti a lui c'era anche un pubblico, quello dei social

formaggio
social
sardegna
video tg