Il casaro canterino conquista il web

Niente palco, nessun microfono, solo il caseificio. Lui è Omar Manca, giovane casaro dell'agriturismo Monte Entosu, a Nulvi, nel Sassarese. E quella voce, finita sui social quasi per gioco, ha cominciato a farsi sentire lontano dalla Sardegna. Una passione rimasta in sospeso, quella per il canto, fino a quando la musica è tornata a fare compagnia al lavoro quotidiano. E questa volta davanti a lui c'era anche un pubblico, quello dei social