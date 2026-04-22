A NUMANA Il carabiniere-eroe che ha salvato un uomo dal suicidio: "Gli ho detto che ho un figlio piccolo e lui..."

Un gesto eroico supportato da un vero lavoro di squadra: mentre il brigadiere"Coscia dialogava con il ragazzo, c'era chi si assicurava che non facesse gesti inconsulti, e chi era già pronto a tuffarsi in mare"