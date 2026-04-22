Il carabiniere-eroe che ha salvato un uomo dal suicidio: "Gli ho detto che ho un figlio piccolo e lui..."
Un gesto eroico supportato da un vero lavoro di squadra: mentre il brigadiere"Coscia dialogava con il ragazzo, c'era chi si assicurava che non facesse gesti inconsulti, e chi era già pronto a tuffarsi in mare"di Ilaria Liberatore
Sugli scogli di Numana, ad Ancona, il brigadiere Coscia, 51 anni, insieme alla sua squadra, si è trovato davanti a un’enorme responsabilità: salvare la vita di un 26 enne che voleva farla finita. Non ci ha pensato due volte a mettere a repentaglio anche la propria di vita per evitare il gesto estremo del giovane, ammanettandosi insieme a lui, dopo gli inutili tentativi di dissuaderlo a parole.