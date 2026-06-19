Bollino rosso da Nord a Sud

Il caldo soffoca le città, sfiorati i 40 gradi

Ieri raggiunti i 38 gradi a Bologna e Parma, le più roventi e sarà ancora la pianura padana oggi la zona più afosa

di Maria Stella Carrara
19 Giu 2026 - 12:56
01:37 
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