Il caldo non molla l'Italia: ancora picchi al Sud e l'estate sembra infinita

Quella 2026 è una estate infinita. Anche in questo inizio di settembre il termometro non accenna ad abbassarsi. Le giornate più roventi si registrano al centro sud. Oggi, 1 settembre, sono quattro le città da bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a tre, con Catania che tornerà in giallo. Da giovedì è previsto un nuovo aumento delle temperature, con valori che nel fine settimana potranno raggiungere fino a 8 gradi sopra la media del periodo. Non va meglio al Nord, a Milano arriverà una nuova ondata di caldo torrido, con punte di 35 gradi.