Temperature in aumento in Italia

Il caldo non concede tregue: 18 città da bollino rosso

Weekend "di fuoco" quello del 27-28 giugno, forse"il"più caldo dell'anno

di Luca Amodio
27 Giu 2026 - 12:26
01:32 
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