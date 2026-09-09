Il caldo estremo offre una tregua, ma è pioggia di danni a causa del maltempo

La fine del gran caldo ormai non è più un miraggio. Ad accompagnare il calo delle temperature sono stati temporali, allagamenti, e trombe d'aria. In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è allerta arancione per il maltempo. Brescia e Cremona sono a lavoro per riparare i danni della violenta tromba d'aria che all'alba si è abbattuta sulle città tra tetti scoperchiati e alberi caduti. A Milano dopo il forte temporale della scorsa notte il fiume Seveso resta un osservato speciale: il livello dell'acqua, che aveva portato a uno stato di allerta, si è abbassato nuovamente, ma nella zona di Ponte Lambro sono state installate le paratie a tutela dei negozi. Nel vicentino invece una bambina di due anni è stata ricoverata in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto a Bassano del Grappa, sempre a causa del maltempo. Anche il fiume Entella, a Chiavari ha toccato la soglia di guardia, superando i tre metri.