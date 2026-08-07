Almeno 10 giorni prima del normale

Il caldo anticipa anche la raccolta delle mele

Si parte dal Trentino-Alto Adige, regione che, stando ai dati della"Coldiretti, copre ben due terzi della produzione nazionale

di Alessandro Ongarato
07 Ago 2026 - 12:52
01:27 
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Con questo caldo non c'è tempo da perdere, e così dopo l'anticipo della vendemmia, è iniziata anche la raccolta delle mele, il frutto più consumato e venduto sia in Italia che all'estero. "Con un anticipo di 10 giorni" fa sapere un agricoltore. E, per evitare il grande caldo delle ore centrali, si anticipa la raccolta all'alba e verso il tramonto. A partire dal Trentino, e non solo, la prima varietà raccolta è la gala, poi, tra settembre e ottobre, entreranno nel vivo le raccolte anche delle altre tipologie.

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