Il caldo anticipa anche la raccolta delle mele

Con questo caldo non c'è tempo da perdere, e così dopo l'anticipo della vendemmia, è iniziata anche la raccolta delle mele, il frutto più consumato e venduto sia in Italia che all'estero. "Con un anticipo di 10 giorni" fa sapere un agricoltore. E, per evitare il grande caldo delle ore centrali, si anticipa la raccolta all'alba e verso il tramonto. A partire dal Trentino, e non solo, la prima varietà raccolta è la gala, poi, tra settembre e ottobre, entreranno nel vivo le raccolte anche delle altre tipologie.