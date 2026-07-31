Il caldo africano torna ad abbattersi sull'Italia: le temperature arriveranno a 44 gradi

Picchi vicini ai 40 gradi sono attesi nella penisola iberica, nel sud della Francia, nei Balcani e, naturalmente, anche in Italia. Nel nostro paese le temperature più elevate sono previste in Emilia-Romagna, nelle regioni centrali, in Puglia e in Sardegna. Tra il 5 e l’8 agosto non si escludono punte di 41 o addirittura 42 gradi. Caldo anomalo anche in montagna. Lo zero termico potrebbe toccare i 4.900 metri. E con il caldo tornano a preoccupare anche gli effetti sul territorio. La siccità rischia di peggiorare, soprattutto nelle aree già a corto d’acqua, come il nord-ovest. Aumenta anche il pericolo incendi. E continua a preoccupare la fusione dei ghiacciai alpini, già messi a dura prova dalle temperature eccezionali.