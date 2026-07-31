Il caldo africano torna ad abbattersi sull'Italia: le temperature arriveranno a 44 gradi

La tregua è già finita. Il caldo africano torna ad abbattersi sull’Italia. Le temperature risalgono velocemente.in diverse zone si sfioreranno i 40 gradi. A crescere sono anche l’afa e lo stress termico. Aumentano le città da bollino rosso secondo il ministero della salute. Giovedì erano tre, venerdì undici. Sabato diventeranno diciannove. Saranno le giornate più difficili di questa nuova ondata di calore estremo, la quarta dell’anno. Secondo le previsioni, il caldo non mollerà la presa almeno fino all’8 agosto. L’ondata investirà gran parte dell’Europa meridionale e molte aree di quella centro-orientale.
Picchi vicini ai 40 gradi sono attesi nella penisola iberica, nel sud della Francia, nei Balcani e, naturalmente, anche in Italia. Nel nostro paese le temperature più elevate sono previste in Emilia-Romagna, nelle regioni centrali, in Puglia e in Sardegna. Tra il 5 e l’8 agosto non si escludono punte di 41 o addirittura 42 gradi. Caldo anomalo anche in montagna. Lo zero termico potrebbe toccare i 4.900 metri. E con il caldo tornano a preoccupare anche gli effetti sul territorio. La siccità rischia di peggiorare, soprattutto nelle aree già a corto d’acqua, come il nord-ovest. Aumenta anche il pericolo incendi. E continua a preoccupare la fusione dei ghiacciai alpini, già messi a dura prova dalle temperature eccezionali.