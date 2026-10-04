Il patrono d'Italia

Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale in onore di"San Francesco, proprio a 800 anni dalla sua morte

In migliaia si sono messi in cammino verso la basilica superiore di Assisi"

di Fabio Marchese Ragona
04 Ott 2026 - 13:25
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Un santo senza frontiere, che ha insegnato a vivere nella fraternità sfidando la cultura del potere. San Francesco d’Assisi il patrono d’Italia. Proprio oggi ricorre la sua memoria liturgica che da quest'anno torna a essere festa nazionale. I festeggiamenti sono particolarmente sentiti: proprio ieri, 3 ottobre, ricorrevano gli 800 anni dalla morte del santo poverello: un evento che ha richiamato pellegrini da tutto il mondo, anche il suo corpo, nei primi mesi del 2026 è stato esposto alla venerazione dei fedeli.

san francesco