Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale in onore di"San Francesco, proprio a 800 anni dalla sua morte

Un santo senza frontiere, che ha insegnato a vivere nella fraternità sfidando la cultura del potere. San Francesco d’Assisi il patrono d’Italia. Proprio oggi ricorre la sua memoria liturgica che da quest'anno torna a essere festa nazionale. I festeggiamenti sono particolarmente sentiti: proprio ieri, 3 ottobre, ricorrevano gli 800 anni dalla morte del santo poverello: un evento che ha richiamato pellegrini da tutto il mondo, anche il suo corpo, nei primi mesi del 2026 è stato esposto alla venerazione dei fedeli.