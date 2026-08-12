In sicurezza

I turisti osservano da vicino la colata lavica sull'Etna

Uno spettacolo"unico. Sul posto"decine di persone osservano in posizione di sicurezza, la nuova fase eruttiva del vulcano

12 Ago 2026 - 08:26
01:33 
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