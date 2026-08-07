inneggiava all'isis

I social come strumento di propaganda, arrestato un altro baby jihadista

Diversi profili social per fare propaganda alla jihad, inneggiare all'Isis, diffondere messaggi neonazisti e antisemiti

di Alfredo Macchi
07 Ago 2026 - 19:33
01:36 
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