I pro Pal sfilano a Roma, "riaccendere i riflettori sulla Palestina"

Le realtà palestinesi in Italia sfilano a Roma per chiedere "la fine del genocidio di Israele". Il corteo è partito dal Colosseo e percorrerà il centro della Capitale fino a raggiungere piazzale Aldo Moro, nei pressi dell'università La Sapienza. "Oltre a Roma, ci sono più di 40 piazze in tutta Italia, da nord a sud. Con questo corteo vogliamo riaccendere i riflettori sulla Palestina, che ultimamente si sono spenti", ha spiegato Maya Issa del Movimento degli studenti palestinesi in Italia, tra i promotori della mobilitazione.