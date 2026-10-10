Manifestazioni anche in altre città

I pro Pal sfilano a Roma, "riaccendere i riflettori sulla Palestina"

I manifestanti chiedono "la fine del genocidio"

10 Ott 2026 - 16:25
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 Le realtà palestinesi in Italia sfilano a Roma per chiedere "la fine del genocidio di Israele". Il corteo è partito dal Colosseo e percorrerà il centro della Capitale fino a raggiungere piazzale Aldo Moro, nei pressi dell'università La Sapienza. "Oltre a Roma, ci sono più di 40 piazze in tutta Italia, da nord a sud. Con questo corteo vogliamo riaccendere i riflettori sulla Palestina, che ultimamente si sono spenti", ha spiegato Maya Issa del Movimento degli studenti palestinesi in Italia, tra i promotori della mobilitazione. 

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