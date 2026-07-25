A CHIOMONTE, IN VAL DI SUSA

I No Tav incendiano le camionette di polizia e carabinieri

Quattro mezzi delle forze dell'ordine dati alle fiamme. Almeno 60 gli agenti feriti

25 Lug 2026 - 21:05
00:39 
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