tra disagi e degrado

I milanesi contro le piazze tattiche in città

Le nuove aree pedonali, volute dal Comune per riqualificare i quartieri, non piacciano ai cittadini che si preparano a scendere in piazza

di Luca Amodio
09 Lug 2026 - 19:39
01:31 
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