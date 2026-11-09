Hacker spregiudicati, nel mirino finisce anche la Direzione antimafia

È il mercato dei dati sensibili l'ultima frontiera del dark web, che ora avrebbe colpito anche la Direzione distrettuale antimafia. Secondo il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, un hacker che si firma "Weykofa" avrebbe messo in vendita alcuni dossier riservati della Dia: 302 file contenenti informazioni d'intelligence su 25 organizzazioni criminali, dossier operativi e documenti investigativi, oltre a corrispondenza con istituzioni europee e materiale collegato all'Europol. Un archivio da 222 megabite per il quale il pirata informatico accetterebbe laute offerte in criptovalute, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale sull'autenticità dei documenti messi in vendita.