Guerriglia a Milano, la testimonianza: "Se non mi fossi fermato, mi avrebbero portato dentro"
Un ragazzo racconta il sentimento dietro alle rivolte: "La mia è una generazione frustrata. C'era qualcosa da dimostrare, con le buone non si era capita..."di Gigi Sironi
"Per un momento ho pensato: 'Oggi ci scappa il morto'": A raccontare le violenze della guerriglia che ha devastato Milano e Piazza Duomo è uno dei tanti giovani che vi hanno partecipato. Il ragazzo parla anche di "generazione frustrata" e di "qualcosa da dimostrare", sentimenti dietro alle proteste.