Guerriglia a Milano, centinaia i giovani interrogati

C’è chi assicura di essere finito da quelle parti per caso e chi, come il 14enne assistito da questa avvocata d’ufficio, si è giustificato così: "Era con la madre in centro, ha perso di vista la madre, ha visto le scene di guerriglia urbana e purtroppo, sottolineo purtroppo, è rimasto a guardare... è piuttosto disorientato". Giornata di interrogatori a Milano dopo il weekend che ha visto la città messa a ferro e fuoco. Tutti gli arrestati hanno risposto alle domande. Undici i maggiorenni ascoltati nel carcere di San Vittore: per 4 di loro è stato confermato l’arresto, mentre per un 24enne sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico; 34 invece quelli interrogati un po alla volta nell'istituto minorile Cesare Beccaria. Per la maggior parte dei minori interrogati sono stati disposti i domiciliari, mentre in due casi è stato convalidato l’arresto. Tutti gli indagati, su 271 identificati, sono accusati di saccheggio, danneggiamento e resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale. Si tratta sia di stranieri che di italiani.