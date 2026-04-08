"Sister Act""all'italiana: le Suore Bologna cantano Sanremo con cover e video da migliaia di views
Nato"dall'edizione del Festival di qualche anno fa, il collettivo femminile spopola sul webdi Rita Ferrari
Le Suore Bologna hanno trasformato il loro amore per la musica in un progetto benefico: per ogni edizione di Sanremo scelgono una canzone da reinterpretare con cover e video. Immacolata, leader del collettivo, racconta la nascita del gruppo come un’idea nata dalla madre che aveva lavorato come cuoca in un convento.