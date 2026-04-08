musica e beneficienza

"Sister Act""all'italiana: le Suore Bologna cantano Sanremo con cover e video da migliaia di views

Nato"dall'edizione del Festival di qualche anno fa, il collettivo femminile spopola sul web

di Rita Ferrari
08 Apr 2026 - 20:17
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Le Suore Bologna hanno trasformato il loro amore per la musica in un progetto benefico: per ogni edizione di Sanremo scelgono una canzone da reinterpretare con cover e video. Immacolata, leader del collettivo, racconta la nascita del gruppo come un’idea nata dalla madre che aveva lavorato come cuoca in un convento. 

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