L'aumento

Grotta della Poesia in Salento, il ticket d'ingresso sale a 5 euro

L'aumento è entrato in vigore il 19 luglio, risultato di un accordo di partenariato tra pubblico e privato per gestire i servizi a tutela di questo bene prezioso

21 Lug 2026 - 19:53
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