PROIETTILI DI GHIACCIO

Grandinate record al Nord: colpa di una supercella

Il temporale è partito dal lago di Como, ha colpito Milano e la Bergamasca e infine"si è diretto verso Lodi

di Stella Carrara
20 Apr 2026 - 13:03
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