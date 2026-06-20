Grande caldo, l'Italia boccheggia: "Si sopravvive come si può"

"All'ombra o chiuso in casa". Non ci sono rimedi o soluzioni: per chi arriva o parte dalla Stazione Centrale di Milano, sempre assolatissima, una sosta alla fontanella diventa una questione di sopravvivenza. La seconda ondata di gran caldo del 2026 è arrivata con tutta la sua forza, ma non ha intenzione di restare un fenomeno passeggero, anzi. Gli esperti dicono che il ciclone africano in arrivo dall'Algeria non se ne andrà fino alla fine di luglio. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino si aggiungeranno Bolzano, Milano e Rieti.