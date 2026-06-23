Grande caldo e malori: accessi in crescita nelle strutture sanitarie

Parma è fra le città più colpite dall’ondata di caldo che sta investendo l’Italia. Con temperature ben oltre i 35 gradi e un’afa soffocante, a pagarne le spese sono soprattutto le strutture sanitarie: pronto soccorso e Centri di Assistenza e Urgenza hanno registrato numeri significativi. Gli accessi - spiega un medico - nei 3 giorni di sabato e domenica sono stati circa 1068, nulla di preoccupante se non che quest’anno c’è stata una percentuale nettamente maggiore di over 75. A fronte di un caldo di questo tipo in questi soggetti convengono delle cautele, ci deve essere un’interazione fra medici di medicina generale e specialisti dell’azienda ospedaliera. L’emergenza riguarda gran parte del Paese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, ma il numero è destinato a crescere: saranno 16 domani e 17 giovedì, secondo il bollettino del Ministero della Salute.

