Golfo di Trieste, le acque invase da centinaia di meduse

Centinaia di meduse hanno invaso le acque del Golfo di Trieste. Date le loro particolari dimensioni, gli invertebrati hanno attirato l'attenzione di cittadini e turisti. Si tratta della specie Rhizostoma pulmo e sono conosciute anche come Polmoni di mare. Non è strano che questa tipologia di meduse arrivi fino alle coste triestine: succede solitamente in primavera, quando la bora le trascina dalle acque profonde dove vivono al largo fino alla superficie e poi, verso la città.