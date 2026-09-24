Tornano le tende

Gli studenti occupano l'università Statale di Milano contro il caro-affitto

Tra i fuori sede c'è chi paga anche più di 700 euro al mese per una camera singola

di Giuseppe Facchini
24 Set 2026 - 22:51
01:33 
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