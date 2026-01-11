Logo Tgcom24
gli oppositori degli ayatollah

Gli iraniani di Milano protestano contro il regime davanti al consolato

Slogan per la libertà del Paese e in opposizione al governo teocratico islamico

11 Gen 2026 - 11:36
00:33 

Circa un migliaio di cittadini iraniani si sono riuniti davanti al consolato dell'Iran in via Monterosso 88 a Milano per protestare contro l'attuale regime. I presenti hanno intonato slogan a favore della libertà del Paese e in opposizione al governo teocratico islamico.

