Il carabiniere più longevo d'Italia ha compiuto 109 anni

A 109 anni Guerino Patani è il carabiniere più longevo d'Italia. Per il suo 109esimo compleanno, nella sua casa di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, ha ricevuto la visita e gli auguri di tanti carabinieri del Comando Legione Marche. Ma la sorpresa più grande è stata la telefonata del Comandante Generale dell’Arma, il Generale Salvatore Luongo. Momenti di grande emozione per il brigadiere Patani che si arruolò giovanissimo a 19 anni e che, via social, ha ricevuto anche gli auguri della premier Giorgia Meloni. Immagini che toccano il cuore e che rendono omaggio a vita diventata simbolo di servizio al Paese.