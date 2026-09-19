Il corteo

Gli attivisti di Spin Time scendono in piazza

La richiesta è che il palazzo torni nella disponibilità di chi ci abitava fino allo scorso 29 luglio

di Alessio Campana
19 Set 2026 - 20:05
01:33 
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