Giulio Aloisi, fondatore Anitrav a Tgcom24: "Con caro carburanti abbiamo avuto un +40% delle spese"

Durante il presidio dei tassisti a Roma, in sciopero per caro carburanti, è intervenuto in diretta a Tgcom24, Giulio Aloisi, il fondatore di Anitrav (Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori), ha parlato delle richieste che la sua associazione fa al Governo: "Le nostre richieste sono molto chiare, presenteremo un documento insieme alle associazioni taxi di alleggerimento fiscale e se fosse possibile di avere un contributo una tantum perché da maggio abbiamo un aumento incondizionato delle spese che sta mettendo in ginocchio le imprese di noleggio e i taxi". Inoltre, Aloisi sottolinea come "con il caro carburanti abbiamo avuto un 40% in più delle spese, che va a impattare moltissimo sulla vita delle imprese di noleggio e taxi".