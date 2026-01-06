Logo Tgcom24
Cronaca
aperta alla vigilia del Natale 2024

Giubileo, papa Leone chiude Porta Santa di San Pietro

Alla cerimonia anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

06 Gen 2026 - 10:07
01:59 

Si è concluso ufficialmente il Giubileo della Chiesa cattolica, dedicato alla speranza, che ha portato a Roma, nell'ultimo anno, oltre 33 milioni di pellegrini e turisti. Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, ultima tra le Basiliche papali della Capitale, aperta da papa Francesco la vigilia di Natale del 2024. "Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza", recita la preghiera di ringraziamento del pontefice, concludendo ufficialmente l'Anno Santo. Alla cerimonia è presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

