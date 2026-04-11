Giornata del mare, l'11 aprile si celebra con iniziative in tutta Italia

Dal nord al sud Italia, il mare è identità, storia, cultura, vita. Una risorsa preziosissima da tutelare, ed è per questo che l'11 aprile si celebra la sua giornata, promossa dalla Repubblica italiana per divulgare il grande valore scientifico, ricreativo, economico e culturale delle nostre acque. La Giornata del mare e della cultura marina si rivolge soprattutto agli studenti, con attività nelle scuole di tutta Italia, per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela dell'ambiente marino e alle opportunità che offre, sviluppando una vera "cittadinanza del mare".