L'istituto previdenziale

Giornalismo, a Roma una mostra per i cento anni dell'Inpgi:""A schiena dritta per tutelare il mestiere della libertà"

Un viaggio attraverso la storia del giornalismo italiano, tra gli anni '60 e il Duemila

di Alessio Campana
25 Mar 2026 - 15:38
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"A schiena dritta per tutelare il mestiere della libertà": il giornalismo. Il titolo della mostra allestita a Roma in occasione del centenario dell'Inpgi, l'istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, racconta la passione, il sacrificio e la bellezza di un mestiere che si pone alla base di ogni democrazia. Un viaggio attraverso la storia del giornalismo italiano, tra gli anni '60 e il Duemila. Volti e storie di giornalisti coraggiosi, uccisi soltanto per aver fatto il proprio lavoro. 

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