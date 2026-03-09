Giallo sui cimeli di Gino Bartali: a processo uno svuota cantine

I cimeli di Gino Bartali sono al centro di un caso giudiziario nelle Marche. Le nipoti del campione accusano uno svuota cantine di aver portato via trofei, documenti e un’agenda personale durante uno sgombero. Il materiale, poi offerto al Museo Gino Bartali, è stato sequestrato dalla procura di Macerata. L’uomo sostiene invece di aver trovato gli oggetti deteriorati e di averli restaurati a proprie spese.