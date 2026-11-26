Otto pagine scritte a mano, grafia chiara: la lettera di Gianni De Gennaro
L'ex capo della Polizia ha lasciato un messaggio, trovato poco dopo la scoperta del cadavere. "Ho servito con lealtà", si leggedi Alessio Campana
Gianni De Gennaro ha lasciato una lettera, scritta poco prima del suicidio. "Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un 'condannato a morte' non può mentire", si legge nel messaggio anticipato in esclusiva da Il Corriere della Sera. Il materiale è al vaglio della Procura di Grosseto, che continua a indagare.