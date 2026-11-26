Gianni De Gennaro ha lasciato una lettera, scritta poco prima del suicidio. "Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un 'condannato a morte' non può mentire", si legge nel messaggio anticipato in esclusiva da Il Corriere della Sera. Il materiale è al vaglio della Procura di Grosseto, che continua a indagare.