"La sera ho visto le luci accese della sua stanza intorno alle 21.30. Abito lì, a 200 metri dalla sua abitazione, ma non ho sentito niente, non c'è stato nessun movimento diverso dalle altre serate, dalle altre normali". Così Gianfranco Ricci, titolare del ristoratore e vicino di casa di Gianni De Gennaro. "De Gennaro era stato qui la settimana scorsa, quando durante le perquisizioni non aveva accesso all'abitazione - prosegue Ricci. - Era una persona sofferente, visibilmente provata da questa situazione. Era comunque una persona molto schiva, ripeto, non è una persona che dialogava dei suoi problemi. Ma negli ultimi tempi si vedeva che non aveva voglia di sorridere e scherzare, come a volte succedeva. L'ultima volta al ristorante ha chiesto cosa c'era da mangiare, però poi è rimasto nelle sue. Spesso lasciava andare via la scorta, una volta arrivato qui a casa sua". "Lo conosco dal '97, da trent'anni, è sempre stato qui in zona", dice Ricci ricordando che De Gennaro aveva acquistato la casa "oltre vent'anni fa e poi aveva messo su un'azienda agricola. Prima si trovava a Montiano, poco distante".