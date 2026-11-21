"Di fronte a un affronto come questo non si può tacere. Sono sconvolto. Si tratta di una cosa gravissima, tanto da configurare, sul piano morale, un’istigazione al suicidio": la reazione più dura è quella di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo. Punta il dito contro l’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul depistaggio della strage di via D’Amelio, la stessa inchiesta che vedeva indagato l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, trovato morto sabatomattina nella sua casa in Toscana.



Salvatore Borsellino non ha dubbi: per lui, le indagini sulla strage di via D’Amelio hanno sbagliato strada fin dall’inizio. "A sottrarre quell’agenda sono stati i servizi e i Ros ed è da quella parte che si deve indagare. Si deve indagare in quella direzione, non sulla Polizia". E poi c’è il dolore di uno dei tre figli di Paolo Borsellino, Manfredi. Con la morte di De Gennaro, se ne è andato un pezzo di verità sulla strage di via D’Amelio, ha commentato.



Una verità che, secondo lo zio Salvatore, potrebbe non emergere mai del tutto: "Io, nonostante tutto, ho perso la speranza di vederla in un’aula di tribunale”. Resta pero la storia di un uomo che ha passato la vita nelle istituzioni: dai vertici della Polizia fino ai servizi segreti, passando per l’antimafia. "Sono molto colpita e addolorata e non sono nelle condizioni di parlare£, il commento di Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni, e presidente della fondazione che porta il nome del magistrato. "So che di Gianni De Gennaro mio fratello Giovanni si fidava totalmente". Lo ricorda così l'ex ispettore della Polizia ed ex senatore, Carmine Mancuso: "Un uomo di grande carisma, fascinoso, poliziotto per eccellenza".