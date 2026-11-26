"Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire". Scriveva così, poco prima del suicidio, Gianni De Gennaro, in una lunga lettera che lo stesso ex capo della polizia ha definito un "testamento morale". Nello scritto, lasciato chiuso in una busta e fatto ritrovare agli inquirenti, De Gennaro lascia indicazioni chiare sui contenuti dell'hard disk contenente 40 anni di vita e attività, ricordi e memorie. Poi una serie di considerazioni sul proprio vissuto che oggi, a distanza di qualche giorno dal tragico epilogo, suonano come un vero e proprio testamento: "Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria e non ho mai chiesto nulla per me: tutto quello che ho fatto l'ho fatto per le istituzioni".