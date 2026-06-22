Genova, ruba un coltello da macellaio e scatena il panico: fermato col taser

Siamo nel centro storico di Genova, due cittadini nordafricani litigano e uno di loro recupera un coltello da una macelleria e lo punta contro il contendente. Quest'ultimo nella fuga è stato morso da un cane che si trovava nella strada con il padrone insieme a moltissimi altri passanti spaventati. L'uomo con il coltello è poi scappato nei caruggi dell'ex Ghetto dove lo hanno raggiunto i carabinieri in vico Croce Bianca. I militari dell'Arma gli hanno intimato di buttare a terra l'arma, ma lui non l'ha fatto. Per poterlo disarmare e immobilizzare uno dei carabinieri lo ha colpito con il taser. Per verificare le sue condizioni in conseguenza delle scariche elettriche l'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. L'altro, ferito dal morso dell'animale, è stato portato anche lui in codice giallo all'ospedale Galliera.

