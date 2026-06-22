Genova, ruba un coltello da macellaio e scatena il panico: fermato col taser
Nel corso di una lite per strada tra due cittadini nordafricani uno di loro ha afferrato un coltello"e l'ha puntato contro il contendentedi Alberto Pastanella
Siamo nel centro storico di Genova, due cittadini nordafricani litigano e uno di loro recupera un coltello da una macelleria e lo punta contro il contendente. Quest'ultimo nella fuga è stato morso da un cane che si trovava nella strada con il padrone insieme a moltissimi altri passanti spaventati. L'uomo con il coltello è poi scappato nei caruggi dell'ex Ghetto dove lo hanno raggiunto i carabinieri in vico Croce Bianca. I militari dell'Arma gli hanno intimato di buttare a terra l'arma, ma lui non l'ha fatto. Per poterlo disarmare e immobilizzare uno dei carabinieri lo ha colpito con il taser. Per verificare le sue condizioni in conseguenza delle scariche elettriche l'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. L'altro, ferito dal morso dell'animale, è stato portato anche lui in codice giallo all'ospedale Galliera.