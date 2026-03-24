Genova, muffa e infiltrazioni: l'odissea di una madre di tre figli tra alloggi degradati e rinvii

Roberta racconta anni vissuti in un alloggio invaso da acqua e muffa, fino all’intervento dei vigili del fuoco. Con tre figli disabili, la situazione è diventata insostenibile, ma il cambio casa è arrivato solo dopo una lunga attesa. Sullo sfondo, la carenza di fondi per le ristrutturazioni e migliaia di abitazioni ancora inutilizzate.