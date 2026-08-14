A otto anni dalla tragedia

Genova, il minuto di silenzio per ricordare le vittime del ponte Morandi

Il 14 agosto 2018 il crollo del viadotto che causò 43 morti

di Alberto Pastanella
14 Ago 2026 - 12:54
03:36 
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Ogni anno Genova si riunisce per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Una giornata di dolore, una ferita non solo per i parenti delle vittime e a città di Genova ma per tutta Italia. Quest'anno però, per la prima volta, il ricordo avviene dopo il processo di primo grado e la seguente sentenza che ha portato a 32 condanne e 22 assoluzioni. Ma soprattutto è stato riconosciuto il reato di omicidio stradale per i vertici di coloro che gestivano il tratto autostradale e chi doveva svolgere i controlli.

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