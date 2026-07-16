A QUASI 8 ANNI DI DISTANZA

Genova, è il giorno della sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi

A causa della distruzione del viadotto autostradale, il 14 agosto 2018, morirono 23 persone

16 Lug 2026 - 12:56
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