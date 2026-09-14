Genova, coppia salvata da un appartamento in fiamme nel quartiere Quinto

Nella notte tra domenica e lunedì un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Majorana provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Sul posto sono giunte le squadre della sede centrale e del distaccamento Mario Meloncelli Genova Est.