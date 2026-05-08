Genova, con l'alzabandiera aperta ufficialmente la 97esima adunata

Con la cerimonia dell'alzabandiera a Genova si è aperta ufficialmente la 97esima adunata degli alpini, che torna in città a 25 anni di distanza dall'edizione precedente nel 2001. Il saluto alla città con la cerimonia inaugurale, alla presenza delle istituzioni genovesi e liguri. Davanti allo schieramento che comprendeva una compagnia di formazione delle Truppe Alpine e la fanfara della Brigata alpina Taurinense, il Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, oltre ai Gonfaloni della città di Genova, della Città Metropolitana di Genova e della Regione Liguria, il Tricolore è salito sul pennone sancendo l'inizio dell'Adunata nazionale 2026.