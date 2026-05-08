Genova, con l'alzabandiera aperta ufficialmente la 97esima adunata

Con la cerimonia dell'alzabandiera a Genova si è aperta ufficialmente la 97esima adunata degli alpini, che torna in città a 25 anni di distanza dall'edizione precedente nel 2001. Il saluto alla città con la cerimonia inaugurale, alla presenza delle istituzioni genovesi e liguri. Davanti allo schieramento che comprendeva una compagnia di formazione delle Truppe Alpine e la fanfara della Brigata alpina Taurinense, il Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, oltre ai Gonfaloni della città di Genova, della Città Metropolitana di Genova e della Regione Liguria, il Tricolore è salito sul pennone sancendo l'inizio dell'Adunata nazionale 2026.
Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il Viceministro Edoardo Rixi, il Comandante delle Truppe Alpine Gen.Div. Alberto Vezzoli, la Medaglia d'oro al Valor militare Serg.Mag. Andrea Adorno, e il presidente dell'ANA Sebastiano Favero. Gli stessi hanno partecipato agli Onori ai Caduti durante i quali è stata posta una corona al monumento dell'Arco della Vittoria.
A seguire, in piazza Verdi, presso i Giardini Brignole, sono state inaugurate le due cittadelle degli Alpini: quella militare allestita dalle Truppe Alpine dell'Esercito e quella della Protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini. Il taglio del nastro ha visto protagonisti il Comandante delle Truppe Alpine Gen.Div. Alberto Vezzoli, il presidente dell'ANA Sebastiano Favero, la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.