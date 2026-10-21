Genova, allagamenti a San Fruttuoso: l'intervento dei Vigili del fuoco

"È stato un pomeriggio impegnativo (quello del 20 ottobre), soprattutto sul Centro-Ponente - dichiara l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone -: la provincia di Savona ha superato i 200 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, mentre a Genova gli accumuli complessivi si avvicinano ai 120 millimetri, con allagamenti e criticità localizzate. Le situazioni segnalate sono state gestite direttamente dai territori, senza necessità di attivare la colonna mobile regionale, grazie al lavoro degli operatori e dei volontari della Protezione civile, che ringrazio". Tra le province di Genova e Savona, i Vigili del fuoco hanno effettuato 100 interventi per alberi caduti, allagamenti e messa in sicurezza di elementi pericolanti dagli edifici.