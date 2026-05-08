Alpini a Genova, attese 400mila persone: polemiche delle femministe

L’alzabandiera in Piazza De Ferrari, il cuore di Genova, apre la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini. Già ieri sera i primi gruppi sono arrivati, si sono accampati e hanno visitato il centro. Una festa che richiamerà a Genova 400mila persone: Alpini in servizio, in congedo, venuti con le famiglie. Tre giorni di sfilate precedute da polemiche. Organizzazioni femministe hanno lanciato l’allarme per le possibili molestie e invitato le donne a portare con sé i fischietti; un sindacato si è messo a disposizione per raccogliere denunce.