Gaza, a Napoli i preparativi per la partenza della seconda Global Sumud Flotilla

Questa volta, a bordo delle imbarcazioni della Flotilla ci saranno "molti medici e sanitari, oltre agli aiuti umanitari che è lo scopo vero della missione. Lo scopo è sempre ovviamente pacifico e non violento. La speranza è di riuscire ad arrivare sulle coste e fermarci a Gaza e quindi, magari, innescare una partenza anche di ricostruzione", spiegano gli organizzatori. "Ci unisce il Mediterraneo, ci unisce anche la stessa passione per la pace e per la libertà. Il genocidio in corso a Gaza continua. Questo è il messaggio fondamentale che noi vogliamo lanciare e quindi l'azione contro il genocidio a Gaza è fondamentale. Ovviamente l'allargamento della guerra in tutto il Medioriente rende ancora più complesso l'intervento in quei territori ma ancora più urgente a nostro parere un intervento internazionale dal basso".