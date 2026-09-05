vigili del fuoco al lavoro

Gasolio nel Naviglio di Milano, le operazioni di contenimento

La massa oleosa viene spinta dai vigili del fuoco verso una chiusa per compattarla e raccoglierla

05 Set 2026 - 10:57
01:31 
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