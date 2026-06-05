Garlasco, venerdì sera a Quarto Grado l'intervista esclusiva a Marco Poggi

Barba, braccia conserte e occhi profondi. A quasi 19 anni dal delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio. Il fratello di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, parla per la prima volta ai microfoni di quarto grado. Un dolore che non si placa. L'intervista esclusiva verrà trasmessa nella versione integrale nella puntata in onda venerdì in prima serata su Rete 4. Il suo intervento è anche l'occasione per chiarire le dinamiche della storica amicizia con Andrea Sempio, ora indagato per il delitto, e per parlare della sua battaglia legale contro le campagne diffamatorie subite.