Garlasco, Stasi non sarebbe stato sulla scena del delitto

Alberto Stasi non era sulla scena del delitto: a sostenere questa ipotesi ci sarebbe la nuova ricostruzione depositata in procura a Pavia dai carabinieri di Milano, da cui emergerebbe che non sarebbero stati trovati elementi utili a collocare l'ex studente bocconiano sul teatro del crimine. Anzi invece sarebbero stati raccolti diversi dati in contrasto. Un quadro che potrebbe aprire la strada a una richiesta di revisione del processo di Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.