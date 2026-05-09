Garlasco, Stasi con una speranza in più rispetto al passato ma sempre "coi piedi per terra"

Quando l'avvocato Giada Bocellari lo ha messo al corrente dell'ormai nota intercettazione contestata a Sempio, in cui secondo l'accusa ammetterebbe di fatto l'omicidio, Stasi non sarebbe riuscito a trattenere la commozione, dicendosi basito. Non ha mai creduto che i suoi video intimi con Chiara fossero stati visti da qualcuno, tanto meno dal nuovo indagato, che a suo dire non sapeva neppure dove fossero conservati tali filmini.